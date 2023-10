Timbalan Speaker Dewan Rakyat, Alice Lau terpaksa meninggikan suara terhadap Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Shahidan Kassim yang berterusan menggunakan hujah Peraturan 18 (1) untuk mencelah.

