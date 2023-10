Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Ramli Mohd Noor menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Jerlun, Abd. Ghani Ahmad mengenai perubahan kedudukan nombor soalan pada sesi soal jawab.

