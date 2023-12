Lokasi penemuan mayat kanak-kanak lelaki autisme, Zayn Rayyan Abdul Matiin di Apartment Idaman, Damansara Damai, di Petaling Jaya, terus menjadi tumpuan pada hari kelima siasatan dijalankan.

