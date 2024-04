Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata demikian ketika ditanya mengenai kenyataan Ketua Pemuda UMNO, Dr Akmal Saleh termasuk dalam kelompok ‘penghasut’ berkait isu stoking tertera kalimah Allah yang dicetuskan KK Mart Sdn Bhd.

