KUALA LUMPUR – Mahkamah Tinggi, di sini, hari ini menolak saman fitnah yang difailkan oleh pegawai khas bekas Peguam Negara Tan Sri Mohamed Apandi Ali iaitu Mabel Sheela Mutthiah terhadap Editor Sarawak Report Clare Rewcastle-Brown.

Saman itu berkaitan tiga artikel termasuk yang disiarkan oleh Sarawak Report bertajuk How AG’s Office connived to prevent a second post-mortem on Kevin Morais-Exclusive Expose.

Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Raja Ahmad Mohzanuddin Shah Raja Mohzan membuat keputusan itu selepas mendapati plaintif (Mabel) gagal menterjemah artikel yang didakwa berunsur fitnah ke dalam Bahasa Melayu.

“Pada pendapat saya, syarat bagi pliding lengkap dalam Bahasa Melayu secara asasnya adalah dikaitkan dengan keluhuran bahasa itu sebagai bahasa kebangsaan.

“Justeru itu, peruntukan berkaitan adalah termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan serta Seksyen 8 Akta Bahasa Kebangsaan 1963/67 dan Aturan 92 Kaedah 1 Kaedah-Kaedah Mahkamah 2012,” katanya.

Beliau berkata, mahkamah juga mendapati terdapat inferens yang dibuat oleh plaintif mengenai maksud sebenar artikel berunsur fitnah itu, bagaimanapun masih tiada terjemahan yang diperakui bagi artikel itu ke dalam Bahasa Melayu.

“Berdasarkan ini sahaja, saya terpaksa memutuskan bahawa kecacatan yang berlaku adalah amat asas sehingga tidak membolehkan saya membenarkan tuntutan plaintif,” katanya. Raja Ahmad Mohzanuddin juga berkata, mahkamah mendapati artikel pertama yang dipertikai adalah jelas memfitnah plaintif jika defendan (Rewcastle-Brown) tidak membangkitkan bantahan teknikal itu pada peringkat awal prosiding. “Artikel itu secara jelas mencadangkan bahawa plaintif terlibat dalam satu konspirasi di peringkat tertinggi untuk menipu keluarga mendiang Timbalan Pendakwa Raya Datuk Anthony Kevin Morais berhubung hak mereka kepada laporan bedah siasat kedua yang bebas,” katanya.