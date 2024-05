Tan Sri Muhyiddin Yassin menjelaskan perbuatan Bekas Ketua Badan Pimpinan Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid Asari duduk sepentas dengan calon Pakatan Harapan (PH), Pang Sock Tao sudah jelas menentang pelembagaan parti.

