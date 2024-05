Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil berkata, kementeriannya akan mengetengahkan inisiatif 1 Rumah 1 Jalur Gemilang (1R1JG), bagi menyemarakkan semangat sambutan Bulan Kebangsaan, tahun ini.

