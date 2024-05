NO. KATEGORI PEMENANG 1. Best Domestic Equity Fund Manager (Shariah) 2023 AIIMAN Asset Management Sdn Bhd 2. Best Domestic Equity Fund Manager (Conventional) 2023 Pheim Asset Management Sdn Bhd 3. Best Global Bond Fund Manager 2023 BNP Paribas Asset Management Malaysia Sdn Bhd 4. Best International Equity Fund Manager for MSCI EM Latin America 2023 Principal Asset Management Berhad 5. Best International Equity Fund Manager for Factor Investing 2023 Robeco Institutional Asset Management 6. Best International Equity Fund Manager for MSCI Ethical Asia (ex Japan ex Malaysia) 2023 abrdn Malaysia Sdn Bhd 7. Best International Equity Fund Manager for FTSE Shariah World Developed 2023 Amundi Aalam Sdn Bhd 8. Best International Equity Fund Manager for FTSE Ethical World Developed 2023 Amundi Malaysia Sdn Bhd 9. Best EPF Domestic Equity Fund Manager 2023 AHAM Capital Asset Management 10. Best EPF Global Equity Fund Manager 2023 Amundi 11. Best EPF External Fund Manager 2023 Amundi