Seorang bakal jemaah haji Malaysia, lelaki berusia 72 tahun meninggal dunia di sebuah hospital di Makkah selepas pembuluh darahnya pecah pada Jumaat lepas.

