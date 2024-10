KUALA LUMPUR – Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil bersedia menjadi perantara demi memastikan isu gaji tunggakan gaji pengamal media daripada dua organisasi dapat diselesaikan dengan segera.

Katanya, perkara berkenaan tidak sepatutnya berlaku dan agensi berkenaan sepatutnya bertanggungjawab melunaskan gaji para pekerjanya.

Jelasnya, kerjaya sebagai wartawan tidak boleh dipandang remeh dan dianggap sebagai percuma.

“Saya difahamkan telah enam bulan berlalu dan para wartawan masih belum dapat pampasan atau gaji mereka. Saya tidak rasa ini boleh diterima, saya merasakan ini sangat tidak patut (berlaku). We want a free press but press is not free.

“Jadi organisasi media tersebut wajib melunaskan tunggakan bayaran gaji bagi para pekerja. Saya akan meneliti perkara ini, saya bersedia untuk menjadi perantara.

“Memang sebelum ini kita membantu aspek kebajikan bagi sejumlah pekerja organisasi media tersebut tetapi organisasi itu sendiri juga perlu bertanggungjawab dan perlu melunaskan hutang selama ini,” katanya.

Semalam Kesatuan Kebangsaan Wartawan Malaysia (NUJ) dan Gerakan Media Merdeka (GERAMM) menggesa majikan mewakili The Malaysian Insight (TMI) serta The Vibes melunaskan tunggakan gaji sekumpulan wartawan dengan bagi membolehkan mereka menentukan hala tuju masa hadapan masing-masing.

Menerusi kenyataan bersama, NUJ dan GERAMM memaklumkan kedua-dua organisasi teguh bersolidariti bersama wartawan terbabit dalam mendepani cabaran menuntut tunggakan gaji selama beberapa bulan itu. -MalaysiaGazette