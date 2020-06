TERSEBAR di media cadangan supaya Datuk Seri Najib Tun Razak dilantik sebagai Pengerusi Barisan Nasional (BN), yang mana jawatan itu kini disandang Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO.

Konvensyen atau amalan BN sejak 1974 adalah Presiden UMNO secara automatik akan menyandang jawatan Pengerusi BN dan konvensyen itu disahkan sendiri oleh Setiausaha Agung BN, Tan Sri Annuar Musa.

Wujud kontradiksi, di mana seorang Ketua UMNO Bahagian di Selangor menyatakan bahawa langkah itu bertujuan untuk membantu UMNO dan BN menghadapi Pilihan Raya Umum (PRU) akan datang atau sekurang-kurangnya bagi mendapatkan semula keyakinan rakyat.

Ini pandangan saya, apa yang boleh menguatkan kembali BN ini, Najib mestilah dilantik sebagai Pengerusi BN.

Walaupun secara tradisionalnya Presiden UMNO adalah Pengerusi BN, tetapi kali ini kita lihat (saya bukan kata Presiden gagal) langkah ini adalah untuk memperkasakan lagi Ahmad Zahid selaku Presiden UMNO dengan dibantu oleh Najib sebagai Pengerusi BN.

Najib perlu dilantik sebagai Pengerusi BN. Perkara ini boleh dilakukan sebenarnya kerana Ahmad Zahid boleh fokus kepada parti untuk memperkuatkan dan memperkukuhkan UMNO.

Sedangkan, tuan punya badan iaitu Najib berkali-kali sebelum ini menegaskan, beliau tidak berhasrat untuk memegang jawatan tertinggi parti atau Perdana Menteri.

Dilaporkan pada 2018, Najib menegaskan, beliau tidak berhasrat untuk kembali menjadi presiden parti, mahupun sebagai Perdana Menteri, memandangkan beliau sudah pun memegang jawatan itu selama lebih sembilan tahun.

Malah pada 2019, Najib dilaporkan berkata, pelantikannya sebagai Penasihat BN bukanlah loncatan untuk kembali menjadi Perdana Menteri.

Sebaliknya, beliau menegaskan pelantikan itu memberi peranan kepadanya untuk memperkukuhkan lagi BN dan parti komponen yang lain.

Bekas Perdana Menteri itu berkata, sesiapa sahaja boleh memainkan peranan sebagai Penasihat BN, namun individu itu perlu sanggup mengkritik kerajaan Pakatan Harapan (PH) secara konsisten, selain mendapat sokongan daripada rakan komponennya, MCA dan MIC.

Persoalannya, adakah ini merupakan kehendak Najib atau atas percaturan pihak tertentu?

Teras polemik ini adalah “institusi Presiden UMNO”, di mana Najib sejak 2016 lagi mengingatkan ahli parti supaya menjaga institusi itu.

Najib pernah menyatakan, sekiranya institusi Presiden UMNO diganggu gugat, ia menyukarkan pemimpin yang dipilih untuk memimpin dan menjalankan tugas, sekali gus menyebabkan parti menjadi lemah.

“Jaga parti dan institusi Presiden UMNO, bukan jaga saya. Love me as president (Sayangi saya sebagai presiden) kerana satu hari nanti pengganti saya bakal ambil alih (tugas presiden).

“Kalau parti lemah, siapa yang akan menjadi ketua untuk membawa kita ke hadapan? Maka untuk pastikan parti tidak lemah, semua peringkat bahagian perlu jaga keharmonian,” kata Najib.

Think tank Singapura, ISEAS menyatakan secara tuntas bahawa keadaan politik Malaysia adalah, “Malaysia is at an impasse. Both coalitions are currently unstable and face existential challenges that undermine their viability as governing entities” (Malaysia berada dalam kebuntuan. Kedua-dua pakatan politik – iaitu PN dan PH – pada masa ini tidak stabil dan menghadapi cabaran yang bakal merosakkan kemampuan mereka sebagai entiti yang memerintah.”

Dalam keadaaan yang tidak menentu, PN perlu disokong dengan niat dan tujuan membela rakyat yang terkesan dengan pandemik Covid-19 dan kegawatan ekonomi global dan terasnya adalah memelihara institusi Presiden UMNO. Jika parti tidak stabil, ia bakal memberi kesan kepada PN.

Pemimpin perlu disatukan, bukan dipecah belahkan, harapnya supaya jangan yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran.

Prinsip perjuangan dan keikhlasan tidaklah begitu murah dan boleh dibeli dengan wang ringgit harapnya. Janganlah menangguk di air keruh! – MalaysiaGazette

Ismael Hamdan, Naib Ketua UMNO Bahagian Bangi