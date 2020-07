Beliau berkata, majikan diwajibkan mematuhi elemen ‘Foreign Workers First Out (FWFO) selaras peruntukan Seksyen 60N Akta Kerja 1955 dan ‘Code of Conduct for Industrial Harmony’ agar aspek berkaitan pemberhentian perkhidmatan pekerja asing ditamatkan terlebih dahulu bagi kelangsungan pekerja tempatan.

Saravanan berkata, syarikat yang ingin mengecilkan saiz perniagaan dengan mengurangkan pekerja tempatan dan asing, diwajib melaporkan perkara itu kepada Jabatan Tenaga Kerja (JTK) menerusi borang pemberhentian kerja sekurang-kurangnya 30 hari sebelum tindakan diambil.

Beliau berkata, arahan itu selaras mengikut Seksyen 63 Akta Kerja 1955 selain membolehkan pihak JTK dan Pertubuhan Keselamatan Sosial (Perkeso) membuat perancangan sewajarnya dalam membantu penempatan semula pekerjaan bagi mereka yang terjejas. – Bernama