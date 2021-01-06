Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin diiringi timbalannya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.
Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu, Datuk Seri Mohamed Azmin Ali pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.
Timbalan Presiden Bersatu, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.
Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu, Zuraida Kamaruddin pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.
Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Mohd Redzuan Md Yusof pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.
Ketua Srikandi Bersatu, Datuk Seri Rina Harun pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.
Naib Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Seri Dr Ronald Kiandee pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.
Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin diiringi timbalannya, Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu (kanan) melambai kepada para media pada Mesyuarat Pimpinan Tertinggi Bersatu di Menara Yayasan Selangor, Petaling Jaya, Selangor. Foto SYAFIQ AMBAK, 06 JANUARI 2021.