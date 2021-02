Mohammed Azman berkata, tinjauan ringkas (snap survey) yang dijalankan secara dalam talian itu bertujuan menilai impak penamatan PSU ke atas pekerjaan yang bermula pada 30 Okt hingga 22 Nov tahun lalu dan hasil tinjauan tersebut diperincikan dalam Laporan The Day After Tomorrow: Estimating the Impacts of Ending Temporary Wage Subsidy Programme.