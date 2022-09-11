Selebriti, Janna Nick di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Penyanyi, Shahir bersama isterinya di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Penyanyi, Wany Hasrita di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Penyanyi, Sonaone di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Penyanyi, Mark Adam di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Selebriti, Ajai di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Penyanyi, Zarul Umbrella di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Penyanyi, kumpulan Dolla di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022. Selebriti, Hawa Rizwana di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022.
Penyanyi, Amirah Othman di karpet merah pada Anugerah Industri Muzik ke 23 (AIM23) di Auditorium Majlis Bandaraya Shah Alam (Wisma MBSA), Selangor. Foto AFFAN FAUZI, 11 SEPTEMBER 2022.