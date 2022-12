*Anwar Saman Muhyiddin

*Agung Kurnia Pengampunan Penuh

*Perkembangan Banjir

*Jalan Tenggelam

*Tutup Jalan

*Bangga Dengan Anggota SAR

Ikuti berita-berita MalaysiaGazette di MGFlash #MalaysiaGazette #MGFlash #MGNews MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv