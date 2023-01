Menarik di MGFlash

*Rakyat Perlu Wang Belanja, Mohon Kerajaan Benarkan Keluar Wang KWSP

*Lebih Sebulan Hilang Di Mekah, Keluarga Tak Putus Asa Cari Cikgu Mustafha Kamal

*Kedai Kasut Di Pusat Membeli-Belah Terbakar

*Pemukiman Jemaah Menteri Cari Hala Tuju Kerajaan Perpaduan

*Pesanan Rafizi Kepada Pemimpin PKR Ada Jawatan Dalam Kerajaan

*Lebih 63,000 Buat Rayuan Program PerantiSiswa

