MENARIK DI MG FLASH

*Kenaikan Gaji: PM Minta Penjawat Awam Bersabar Sekejap

*CUEPACS Yakin Anwar Ada Strategi Naikkan Gaji Penjawat Awam

*Akhirnya Ahli Parlimen Kapar Mohon Maaf Isu Menu Rahmah, Kanser Dan Autisme

*Menu Rahmah Semakin Menggalakkan Francais Turut Serta

*Siti Bainun Akui Minta Ubat Paling Bagus Rawat Lecur Tangan Bella

*Penduduk Merana Tunggu Air Tapi Keluar Angin

*Jual Arak Tanpa Lesen, Ahli Majlis Perbandaran Didenda RM3,000

*BN Hantar Surat Tuntutan Kepada Muhyiddin, Azmin

Ikuti Paparan Berita-Berita Menarik Di MG Flash

#malaysiagazette #mgflash #mgnews #mgtv #mgprihatinMalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv