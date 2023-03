Lans Koperal Parah Ditetak, Bot Perikanan Johor Ditemukan 4 Kru Selamat #MGFlash

MENARIK DI MG FLASH

* Anwar Diberi Sambutan Rasmi Di Istana Malacanang

*Rugi RM152 Juta: Lembaga Penasihat Akan Jumpa UiTM Holdings

*Bot Jabatan Perikanan Johor Berserta 4 Kru Selamat Ditemukan Di Batam

*Jumlah Mangsa Banjir Menghampiri 10,000 Orang, Pahang Negeri Terbaharu

*Korban Pertama Banjir Ditemukan Meninggal Dunia Di Dalam Kereta

*Lans Koperal Parah Di Kepala Ditetak Dengan Pisau Pemotong Daging

*Sindiket Seludup Rokok Dengan Nilai Cukai RM1.36 Juta Tumpas

Ikuti Paparan Berita-Berita Menarik Di MG Flash.

#malaysiagazette #mgflash #mgnews #mgtv #mgprihatin #skopmg #owh!mg

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv