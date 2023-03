*Percepat Proses Sijil Halal

*Ajaran Sesat Si Hulk

*SPRM Tahan Enam Individu

*Pukul Pemandu Lori

*‘Live’ Tik Tok Dalam Parlimen

*Pindaan Undang-Undang

