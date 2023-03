Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menerusikan Operasi Kebersihan dan Keselamagan Makanan Bazar Ramadan bagi memastikan makanan yang dijual selamat dan berkualiti.

Menteri, Dr Zaliha Mustafa berkata ops berkenaan bertujuan melindungi kesihatan awam dan mempromosi amalan keselamatan makanan dalam kalangan penjual dan pengguna.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv