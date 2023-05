Seorang suri rumah berdepan hukuman penjara 105 tahun dan enam sebatan atas empat pertuduhan termasuk amang seksual fizikal terhadap dua anak lelakinya berusia 14 dan 12 tahun serta membuat rakaman video pornografi kanak-kanak, tahun lalu.

Tertuduh, berusia 33 tahun mengaku tidak bersalah setelah keempat-empat pertuduhan dibaca di hadapan Hakim Mahkamah Sesyen Klang, Syafeera Mohd Said.

