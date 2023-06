Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi (MKT) UMNO, Datuk Seri Tajuddin Abdul Rahman menjelaskan tujuan datang ke Perhimpunan Agung UMNO (PAU)2023 untuk mengucap tahniah atas keberanian Ketua Pemuda UMNO, Dr Muhamad Akmal Salleh yang lantang bersuara.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv