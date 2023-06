Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau tetap meninjau keadaan serta keperluan rakyat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur walaupun tiada PRN kerana tanggungjawab sebagai kerajaan. Beliau berkata demikian ketika berucap di majlis ramah mesra pemilik rumah mampu milik WPKL. PPAM Metropolitan Kepong.

