Ketua Pemuda UMNO, Dr. Muhamad Akmal Saleh bertegas akan bertindak lebih jauh sekiranya hasil post-mortem yang disampaikan ahlinya mengenai punca kekalahan parti itu pada pilihanraya (PRN) minggu lalu ‘dibakulsampahkan’.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv