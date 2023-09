KUALA LUMPUR – Abang ipar kepada selebriti terkenal Neelofa iaitu Engku Emran Engku Zainal Abidin meluahkan isi hatinya selepas isterinya, Noor Nabila mengesahkan mereka bakal bercerai dalam waktu terdekat.

Menerusi hantaran di Instagram, Engku Emran, 48, turut memohon netizen tidak mengeluarkan komen yang menunjukan pemikiran yang sangat tidak bijak.

Dia juga berharap netizen tidak memberi komen seperti sudah lama sangat mengenali seseorang itu walaupun langsung tidak kenal antara satu sama lain.

“I have made this decision to say something very brief.

“Saya rasa terpanggil dan bertanggungjawab utk berkata sesuatu dengan niat untuk menghindari fitnah dari tidak terkawal.

“Selepas kata kata saya ini jika anda terus membuat andaian dan cerita nak menyedapkan selera nafsu anda thats your problem that u have to settle with Allah.

“Saya tidak pernah respon kepada khabar angin and your cheap gossips or trash. To me you dont put food on my table nor you feed my family so your lies dont deserve my slightest attention.

“Jangan kita komen seperti kita nampak sangat tidak bijak. Jangan kita komen seperti kita kenal sangat orang yang kita langsung tidak kenal. Jangan kita komen macam kita tidak akan ada ujian yang menanti. Jangan keluarkan kata kata atau hasil kan cerita macam kita takda agama.

“Jaga adab dan hormati Nabila dan saya. Kami masih ada keluarga emak dan ayah. Dont cause them undue pain,” tulisnya di Instagram miliknya.

Sementara itu, media melaporkan Noor Nabila membuat keputusan bercerai dibuat selepas Engku Emran menyatakan hasrat untuk tidak meneruskan rumah tangga yang dibina sejak 2021.

“Kami dalam proses perceraian dan akan diputuskan dalam masa terdekat. Emran pun sudah menyatakan keinginan dia untuk bercerai selepas dia keluar dari rumah saya sejak awal Januari lalu,” katanya. – MalaysiaGazette