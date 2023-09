Ahli Parlimen Bera, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yakin kerusi DUN Pelangai kekal milik BN dalam PRK kelak. – MG

