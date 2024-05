Menteri Pertahanan, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin berkata, , ia membabitkan masing-masing tujuh Surat Setuju Terima (LoA) bernilai RM3.3 bilion dan kontrak dengan nilai keseluruhan RM1.9 bilion, empat Surat Niat (LoI) bernilai RM1.83 bilion, 10 Memorandum Persefahaman (MoU) antara pelbagai organisasi tempatan, serantau dan antarabangsa serta pemain berjumlah RM0.28 bilion serta dua Sijil Sistem Integriti Korporat Malaysia.

