Menteri Kerja Raya, Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek yang dimulakan pada 6 Ogos 2021 dengan kos kontrak RM123.660 juta bakal menyelesaikan kesesakan lalu lintas dengan anggaran penggunaan 52,000 kenderaan sehari di kawasan berkenaan.

