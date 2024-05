Ahli Dewan Negeri Gombak Setia, Hilman Idham, yang memakili mereka yang terbabit dengan operasi perobohan setinggan Kampung Sri Makmur Gombak di tapak Dewan Kampung Sri Makmur, Gombak berkata, kehadiran kumpulan berkenaan telah mencetuskan provokasi dan kemudian disusuli pergaduhan sehingga menyebabkan kecederaan penduduk di situ.

