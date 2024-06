Kegagalan skuad bimbingan Kim Pan Gon menamatkan saingan dalam kelompok dua teratas pusingan kedua kelayakan membuatkan negara terlepas slot automatik ke Piala Asia 2027.

