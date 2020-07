NEW YORK – Pendakwa raya Amerika Syarikat (AS) meluaskan usaha mereka untuk merampas aset milik Low Taek Jho yang didakwa dibeli dengan wang yang diselewengkan daripada 1MDB.

Aset-aset itu termasuk pangsapuri di Paris dan karya seni oleh Andy Warhol dan Jean-Michel Basquiat.

Tuntutan pelucutan hak itu telah difailkan pada hari Rabu (1 Julai) di Los Angeles, bertujuan untuk mendapatkan semula wang bernilai AS$96 juta, kata Jabatan Kehakiman dalam satu kenyataan.

AS telah mengemukakan puluhan tuntutan serupa selama empat tahun untuk merampas aset bernilai AS $1.8 bilion daripada Jho Low dan rakan-rakan sekutu, termasuk kediaman mewah di Beverly Hills, London dan New York, sebuah kapal terbang peribadi dan kapal layar besar.

Setakat ini, kira-kira AS$ 1.1 bilion aset telah dirampas.

Antara aset yang disasarkan dalam tuntutan undang-undang terbaharu itu ialah lukisan Soup Can Warhol Campbell bernilai AS$ 6 juta dan karya Claude Monet bernilai AS$ 10 juta.

.

Pendakwa raya sudah mengambil potret Basquiat yang bernilai AS$ 4 juta dan potret Round Jackie Warhol yang dianggarkan AS$ 1 juta yang diberikan oleh Jho Low kepada orang lain.

AS telah mengembalikan kira-kira AS$ 600 juta kepada Malaysia sebagai sebahagian daripada usahanya untuk merampas dan membubarkan aset tersebut.

Itu termasuk harta tanah, pelaburan perniagaan, karya seni dan perhiasan, yang diperoleh Jho Low, keluarga dan kroninya dengan wang yang didakwa dicuri daripada 1MDB.

Walaupun Low telah menafikan melakukan kesalahan tersebut, ahli perniagaan dalam buruna itu dan keluarganya telah menolak pembelaan terhadap tuntutan mahkamah yang telah ditangguhkan di Mahkamah Persekutuan Los Angeles, yang mana membenarkan kerajaan untuk merampas aset lebih dari AS$700 juta.

Sebilangan aset, termasuk kondominium mewah di New York dan rumah besar di Beverly Hills telah dipasarkan. – MalaysiaGazette