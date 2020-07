KUALA LUMPUR – Seluruh dunia dikejutkan dengan pendedahan cahaya mata sulung, Usain Bolt, lelaki terpantas di dunia.

Internet menjadi ‘kalut’ tatkala bintang pecut Jamaica itu mendedahkan di dalam media sosial akan nama bayi perempuannya sambil mengucapkan selamat ulang tahun kepada teman wanitanya Kasi Bennett.

“I want to wish my gf (girlfriend) @kasi__b a happy birthday. I get to spend ur (your) special day with u (you). (Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada gf (teman wanita) saya @kasi__b. Saya berperluang menyambut hari istimewa ini bersama-sama anda.

“We have started a new chapter together with our daughter Olympia Lightning Bolt. (Kita memulakan babak baharu dalam kehidupan bersama puteri kita, Olympia Lightning Bolt,” kata pemenang pingat Olimpik sebanyak lapan kali itu dalam mesej tweetnya.

Bolt berkongsi gambar gaya vintaj teman wanitanya yang berpakaian putih sambil memangku bayi perempuan pasangan itu, selain menyiarkan gambar Olympia yang memakai gaun berwarna merah jambu yang dipadankan dengan cekak kepala sedondon, dengan mesej #OlympiaLightningBolt.

Kiriman Bolt pada malam itu, telah mendapat twit semula sebanyak 4,100 kali di Twitter dan memperoleh kira-kira 460,000 tanda like di Instagram.

Rata-rata netizen yang memberi komen terhadap foto berkenaan mengucapkan tahniah kepada Bolt dan pasangannya yang telah bersama sejak empat tahun lalu. Bayi comel Olympia pula, mula mempunyai peminat sendiri.

Olympia dilahirkan pada 17 Mei lepas, namun sebelum ini namanya dirahsiakan.

Bolt mengumumkan kehamilan teman wanitanya itu pada Januari lepas dengan menyiarkan foto kekasihnya memakai gaun merah sambil menyentuh perut yang sedang membesar dalam instagramnya.- BERNAMA