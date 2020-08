“Heartiest congratulations to our Director-General of Health @DGHisham. He is now a Tan Sri. He has been conferred the ‘Panglima Setia Mahkota (PSM)’ award in conjunction with DYMM Yang Dipertuan Agong’s official birthday celebration. Much deserved. Tahniah.”

Turut mengambil kesempatan ialah Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman yang mengucapkan tahniah kepada Dr Noor Hisham dan berkata beliau adalah “hero sebenar” Malaysia.

Hari ini, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri’ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenaan menganugerahkan darjah kebesaran kepada Dr Noor Hisham pada istiadat Pengurniaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan Tahun 2020 di Istana Melawati