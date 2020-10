No to DAP, no to Anwar. Itu reaksi beberapa ahli parlimen Barisan Nasional yang menjawat jawatan dalam Kabinet Perikatan Nasional.

Penegasan mereka itu dibuat selepas tersebar satu surat yang didakwa ditulis oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan disaksikan Ahli Parlimen Pekan, Datuk Seri Najib Tun Razak kepada Yang di-Pertuan Agong.