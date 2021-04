“Sebagai pemimpin kepada agensi penguatkuasaan yang menguatkuasakan undang-undang, kita perlu meletakkan standard penguatkuasaan undang-undang yang konsisten kepada semua,” kata Mohd Sidek.

EAIC ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan 2009 (Akta 700) sebagai agensi yang melaksanakan fungsi badan pengawasan integriti dalam kalangan agensi penguatkuasaan dengan peranan menerima aduan daripada orang awam mengenai salah laku pegawai penguat kuasa atau agensi penguatkuasaan, serta merumuskan dan mengadakan mekanisme bagi mengesan, menyiasat dan mencegah salah laku.

EAIC mengawal selia 21 agensi penguatkuasaan antaranya Polis Diraja Malaysia, Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Jabatan Imigresen, Jabatan Pengangkutan Jalan, Agensi Antidadah Kebangsaan dan Jabatan Pendaftaran Negara. Kesemua 21 agensi tersebut melibatkan lebih 210,000 kakitangan.

Mohd Sidek dalam pada itu berkata, hubungan pintar dengan PDRM telah digerakkan melalui sesi dialog bersama pegawai kanan EAIC dan PDRM baru-baru ini dan pendekatan sama akan diguna pakai dengan agensi penguat kuasa lain.

Dalam amanat yang diberikan kepada anggota EAIC, Mohd Sidek turut berpesan agar tiada sebarang kompromi terhadap salah laku atau Zero Tolerance terhadap tindakan yang menyalahi undang-undang.

“Inilah yang dipanggil Tone from The Top. Kepimpinan melalui teladan. Kepimpinan yang berpegang teguh kepada prinsip integriti. Dan insya-Allah, Tone from The Top akan menjadi budaya Tone from every level,” katanya.

Pada majlis itu, seramai enam individu menerima APC manakala 12 yang lain menerima sijil perkhidmatan cemerlang. – MalaysiaGazette