KUALA LUMPUR – Astro Radio meningkatkan kadar pasarannya kepada 15.6 juta pendengar radio mingguan, mengukuhkan kedudukannya sebagai pengendali radio dengan jumlah pendengar tertinggi di dalam negara.

Peningkatan jangkauan pendengar Astro Radio dijayakan dengan 312.6 juta purata penstriman radio digital dan video bulanan, 24.1 juta pengikut di media sosial, dan 103 juta capaian halaman Facebook bulanan.

Jenama Astro Radio terus kukuh di kedudukan No. 1 dari kesemua bahasa: ERA, jenama Melayu No. 1; HITZ, jenama Inggeris No. 1; MY, jenama Cina No.1; dan RAAGA, jenama Tamil No. 1.

Era terus mencapai jangkauan mingguan tertinggi Malaysia dalam kalangan pendengar muda Melayu berusia antara 10 hingga 29 tahun, dengan 2.9 juta pendengar.

Manakala Sinar, kekal menjadi jenama kedua tertinggi Malaysia yang banyak didengari, dengan 4.6 juta pendengar mingguan.

Dapatan ini berdasarkan Kajian GfK Radio Audience Measurement (RAM) Wave 2, 2021 dengan mencapai 96% jumlah individu di

Semenanjung Malaysia, setara dengan 21.1 juta pendengar radio mingguan.

Gegar jenama radio No. 1 di Pantai Timur yang mencapai 2.3 juta pendengar mingguan.

Dengan peningkatan 2.6 juta pendengar mingguan, Hitz juga mencapai ‘Pendengar Eksklusif’ tertinggi untuk jenama Inggeris dengan 328,000 pendengar, jumlah Segmen Pagi tertinggi untuk jenama-jenama Inggeris dengan 1.2 juta pendengar, dan merupakan Segmen Petang tertinggi

dalam jenama radio Inggeris dengan 1.3 juta pendengar.

Saluran Mix mencatatkan peningkatan kepada 1.2 juta pendengar mingguan, dengan Segmen Pagi dan Segmen Petang masing-masing meningkat kepada 519,000 pendengar dan 584,000 pendengar, yang menandakan peningkatan hampir 115,000 (Pagi) dan 150,000 (Petang).

Lite pula menyaksikan peningkatan untuk pendengar mingguannya kepada 937,000 dengan Segmen Petangnya kini mencecah 432,000 pendengar dan peningkatan untuk ‘Pendengar Eksklusif’ kepada 108,000 pendengar.

Jumlah pendengar mingguan di MY semakin meningkat dari 300,000 kepada 2.5 juta, sementara Segmen Pagi dan Petang mencapai kadar pendengar tertinggi untuk jenama Cina dengan 1.6 juta untuk setiap segmen.

Raaga juga meningkatkan pendengar mingguannya kepada 1.5 juta berdasarkan Segmen Pagi tertinggi kepada 1 juta pendengar, dan peningkatan Segmen Petang kepada 936,000 pendengar.

Ia juga mencatatkan kenaikan ‘Pendengar Eksklusif’ dari 43,000 kepada 622,000.

Kajian dilakukan selama 6 minggu dengan gabungan diari radio tradisional (75%) dan e-diari (25%) yang diedarkan kepada 6,000 individu unik di seluruh Semenanjung Malaysia untuk memahami tabiat mendengar mereka. 20 jenama radio komersial mengikuti kajian dan Astro Radio memperoleh enam kedudukan dari 10 kedudukan jenama teratas. – MalaysiaGazette