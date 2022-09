KUALA LUMPUR – Malaysia meraih pelaburan bernilai RM9.30 bilion daripada misi perdagangan dan pelaburan ke Jepun baru-baru ini.

Pelaburan itu termasuk dalam sektor strategik dan berpotensi tinggi seperti elektrik dan elektronik, penyelidikan dan pembangunan, biomas, teknologi maklumat dan komunikasi, industri kimia dan makanan.

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) berkata, pelaburan itu antara lain diperoleh daripada Idemitsu Kosan Co. Ltd. dan Euglena Co. Ltd. serta projek pembesaran dan kepelbagaian pelaburan oleh Tosoh Corporation, NTT Corporation dan KOA Corporation.

Pelaburan ini dijangka menjana peluang pekerjaan, peluang latihan kemahiran untuk pekerja tempatan serta menyumbang kepada pembangunan vendor tempatan.

Selain itu, potensi perdagangan bernilai RM300 juta diperoleh daripada misi pelaburan dan perdagangan ini khusus untuk minyak sawit dan produk berkaitan minyak sawit, halal dan produk makanan dan minuman daripada Sumitomo Corporation dan ADEKA Corporation.

Misi perdagangan dan pelaburan yang diketuai oleh Datuk Seri Mohamed Ali itu turut mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya Nishimura Yasutoshi, Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepun yang baru dilantik mengenai spektrum bidang yang luas termasuk cara terbaik untuk diambil.

Hubungan perdagangan dan pelaburan dua hala Malaysia-Jepun ke peringkat seterusnya, dengan mengambil kira penyertaan kedua-dua negara dalam pelbagai perjanjian perdagangan serantau dan kerjasama ekonomi antarabangsa.

Dalam hal ini, kedua-dua menteri bertukar-tukar pandangan mengenai spin-off dan kesan pengganda strategik yang akan diperoleh daripada Perjanjian Perkongsian Ekonomi Komprehensif Serantau (RCEP), Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Perkongsian Trans-Pasifik (CPTPP) dan Rangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran (IPEF).

Berkenaan MoU Kerjasama Industri Pesawat yang dimeterai antara Malaysia dan Jepun, kedua-dua pihak telah menggariskan kerjasama untuk pertukaran maklumat untuk rantaian bekalan aeroangkasa, rangkaian perniagaan, serta membentuk Kumpulan Kerja Teknikal.

Malaysia dan Jepun akan mengambil bahagian dalam penglibatan yang lebih besar untuk kerjasama bagi pameran di Forum Enjin Kobe 2022 pada 25 dan 26 Oktober.

Azmin juga menggariskan matlamat SDG Malaysia dan komitmen untuk bekerjasama dengan syarikat dan industri Jepun bagi memastikan bekalan tenaga yang stabil dan tenaga boleh diperbaharui untuk R&D dan tenaga hidrogen.

Misi ini turut memberi penekanan lebih besar kepada agenda ESG sambil mempergiatkan tumpuan Malaysia terhadap sektor ekonomi digital, E&E, farmaseutikal, kimia dan aeroangkasa.

Beberapa wakil syarikat Jepun terkemuka yang telah menyatakan minat untuk melabur atau mengembangkan perniagaan di Malaysia dalam sektor keutamaan ini, serta dengan bakal pengimport.

Jepun merupakan salah satu sumber utama pelaburan langsung asing Malaysia dari segi projek pembuatan dengan jumlah nilai pelaburan RM3.03 ​​bilion (AS$688 juta) direkodkan dari Januari hingga Jun tahun ini.

Sebanyak 13 projek pembuatan telah dilaksanakan dan mewujudkan 745 peluang pekerjaan kepada rakyat Malaysia.

Jepun adalah salah satu rakan dagangan dua hala utama Malaysia, dengan jumlah perdagangan sebanyak RM149.76 bilion (AS$36.14 bilion) pada tahun lalu meningkat 20.6% berbanding 2020. – MalaysiaGazette