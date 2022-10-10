Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022.
Timbalan Presiden PKR, Rafizi Ramli menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Ahli Parlimen Permatang Pauh, Nurul Izzah Anwar menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Ahli MPP, Dr. Maszlee Malik menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Naib Presiden PKR, Datuk Abdullah Sani Abdul Hamid menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Pengarah Komunikasi Parti Keadilan Rakyat (PKR), Fahmi Fadzil menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Ahli MPP, Datuk Hans Isaac menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Ketua Angkatan Muda Keadilan (AMK), Adam Adli menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Ketua Penerangan PKR, Datuk Seri Shamsul Iskandar Md. Akin menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022. Pengerusi Majlis Pimpinan Negeri (MPN) Keadilan Negeri Sembilan, Datuk Seri Aminuddin Harun menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022.
Presiden Parti Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim menghadiri mesyuarat khas parti ketika di Ibu Pejabat Parti Keadilan Rakyat, Merchant Square, Petaling Jaya. Foto MOHD ADZLAN, 10 OKTOBER 2022.