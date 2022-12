Menarik di MGFlash

*Annuar Musa dan Dua Lagi Pemimpin UMNO Dipecat?

*Annuar Musa Berkias Sahkan Pemecatan

*MKT UMNO Serah Kepada PM Siasat Penyelewengan RM600 Bilion

*Calon Bebas PRU15 Ditahan Kerana Memiliki Senjata Api Tanpa Lesen

*Kes Kumulatif Covid-19 Hampiri Lima Juta

