Seramai 30 anggota Jabatan Imigresen Malaysia (JIM) telah dipilih menyertai Quick Response Team (QRT) di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA) dalam usaha mengatasi kesesakan di Pintu Masuk Antarabangsa (PMA).

