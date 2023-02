Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama), Datuk Dr. Mohd Na’im Mokhtar dan Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail hadir ke Jamuan Muhibah Sempena Tahun Baharu Cina 2023 di Pusat Belia Antarabangsa (IYC), Cheras, Kuala Lumpur.

