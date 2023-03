Tindakan segera membina jambatan ‘Bailey’ di Selancar, Rompin sedang dilakukan selepas jalan utama ke Segamat, Johor itu dilaporkan terputus dan hanyut dibawa arus deras hari ini.

