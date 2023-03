Jumlah gaji minimum sebanyak RM1,500 bukanlah angka yang besar dan masih di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK).

Berikutan itu, bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, pelaksanaannya tidak wajar ditangguhkan.

