Perdana Menteri mengajak semua pihak di seluruh negara agar mengimarahkan majlis ilmu seperti munajat dan selawat di negeri masing-masing.

Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, majlis seumpama itu wajar diterapkan supaya lebih segar dan dapat menarik seluruh umat ke arah kebaikan.

