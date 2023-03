Keputusan pemilihan sayap-sayap UMNO menjadi tumpuan media seawal pukul 4.00 petang yang berkampung di auditorium Menara Datuk Onn.

Sehingga pukul 12 malam Datuk Seri Noraini Ahmad mendahului persaingan merebut jawatan Ketua Pergerakan Wanita UMNO dengan 40 undi, sementara Dr Muhamad Akmal Saleh mendahului jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO dengan 55 undi sementara Nurul Amal Mohd Fauzi mendahului jawatan Ketua Puteri UMNO dengan 55 undi.

