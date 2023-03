Ada parti yang membawa imej Islam sehingga mereka berasa ajaran yang dibawa adalah ‘lebih beragama’ daripada pihak lain.

Kebimbangan itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi yang berpendapat fahaman tersebut wajar dibendung.

MalaysiaGazette.com – Online News / Portal – Follow US Now! Or visit www.malaysiagazette.com for the latest news on politics, economy, fashion, travel, lifestyle and more www.malaysiagazette.com

#malaysiagazette #mgtv