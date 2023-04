Fenomena bahang dan cuaca panas yang melanda di kebanyakan tempat di Semenanjung Malaysia dijangka tidak berpanjangan.

Ini kerana, Jabatan Meteorologi (MetMalaysia) menjangkakan hujan lebat dan ribut petir akan kerap berlaku menjelang sambutan Aidilfitri membabitkan pendalaman Pahang, Terengganu, Kelantan, timur Sabah dan barat Sarawak.

