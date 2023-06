Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim mahu pembangunan seimbang dilaksanakan bagi memenuhi keperluan golongan kaya dan juga mereka yang berpendapatan rendah. Beliau berucap di majlis ramah mesra pemilik rumah mampu milik WPKL PPAM Metropolitan Kepong.

