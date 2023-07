Tujuh individu dan sebuah syarikat mendakwa terpedaya dalam pelaburan pendanaan awam yang diuruskan oleh pemilik sebuah kelab bola sepak di Pantai Timur hingga mengakibatkan kerugian mencecah RM900,000. Perkara ini didedahkan dalam sidang media di Binjai 8 Premium Soho, Kuala Lumpur.

